Общество

Участники специальной войсковой операции России на Украине признаны ветеранами боевых действий

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Государственная Дума приняла в трёх чтениях законопроект о признании участников специальной военной операции России на Украине ветеранами боевых действий. Это решение позволит распространить на этих граждан разные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате ЖКХ. По словам депутата ГД РФ от Республики Дагестан Джамаладина Гасанова, принятие данного закона позволит предоставить семьям военнослужащих меры социальной поддержки, а также позволит сохранить уверенность в поддержке от государства.

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