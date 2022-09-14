Участникам форума «Каспий-2022» рассказали о патриотическом волонтёрстве

В рамках патриотического направления на форуме «Каспий -2022» состоялась встреча с представителями ВОД «Волонтёры Победы». Экспертом мероприятия выступила Алия Набиуллина. В ходе своего выступления она призвала молодежь присоединиться к движению «Волонтёры Победы».

В рамках встречи, руководитель Международной медиашколы Волонтёров Победы Даниил Кирпиченко рассказал участникам мероприятия, которое проходило в интерактивном формате, о миссии движения. Также участники мероприятия попытались сложить оригами голубя, который является символом движения.