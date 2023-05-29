Участник СВО из Гумбетовского района Сабир Гасанов носит шеврон «Гумбет – сила! Только вперёд!»

Боец СВО Сабир Гасанов из села Игали передает салам всему Гумбетовскому району. Гасанов с честью несёт службу в зоне спецоперации, носит шеврон «Гумбет – сила! Только вперёд!». Гасанов внёс вклад в освобождение Херсонской и Запорожской областей Новороссии от неофашизма.

Напомним, что 62 выпускника Игалинской средней школы Гумбетовского района стали участниками спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В данном образовательном учреждении уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающих поколений.