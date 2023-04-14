Участник СВО Ислам Алибеков – живой пример патриотизма и отваги

Со всех концов Родины рвутся наши ребята защищать Россию и Донбасс. Своим мужеством и стойкостью солдаты, сержанты и офицеры восхищают наших людей.

Десятки тысяч воинов наградила Родина за военные подвиги. Среди них дагестанцы, как всегда на высоте.

Воевать тяжело морально и физически, но патриотизм Ислама идет от сердца, от любви к своей родной земле и основывается на высоких моральных ценностях, которые дороги для каждого из нас.

Спецоперация для молодого спасателя стала настоящей проверкой на прочность.

За исключительную доблесть и отвагу в ходе СВО Ислам Алибеков награжден медалью «За участие в операции по денацификации и демилитаризации Украины».