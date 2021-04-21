Участковый врач-терапевт Агульской ЦРБ Замир Абдуллаев прокомментировал Послание Президента РФ

Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию РФ. На данный момент во всех уголках страны люди обсуждают и комментируют это Послание.

Не остался в стороне и ведущий врач-кардиолог, участковый врач-терапевт Агульской ЦРБ Замир Магомедович Абдуллаев.

«Наверное, как и многие сегодня, я тоже смотрел по телевизору выступление с очередным Посланием на этот год Владимира Владимировича Путина. Послание было очень интересным. Конечно, на текущий год наряду с прошедшим на первом месте была проблема здоровья. Как отметил Владимир Владимирович, многие эксперты считали ситуацию с COVID-19 очень опасной.

Реально это так. С прошлого года эта коварная болезнь унесла многие жизни, искалечила много судеб. Больницы были переполнены. Не хватало средств индивидуальной защиты. Снижались запасы в магазинах. Я согласен с главой государства насчет вакцинации. Лучшая защита от COVID-19 — это профилактика, а самая эффективная профилактика – прививка.

Особое внимание будут уделять сельским поселениям. Им выделят современные кареты скорой помощи.

Президент подчеркнул, что граждане не должны сталкиваться с очередями, трудностями с записью на диагностику к профильному специалисту, получением рецептов и больничных листов. Он также обратил внимание, что начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в здравоохранении. Как отметил глава государства, наша задача — поставить такие технологии на службу гражданам нашей страны.

Очень доволен его обращением. Благо, если в скором времени и на деле это будет так.

Надеюсь, что после обращения Президента каждый сделает выводы по поводу вакцинации и примет правильное решение», — заключил Замир Магомедович.

Салихат Малагусейнова