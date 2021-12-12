Уберечь население от ЧС — новая задача муниципалитетам от Сергея Меликова

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности под руководством Сергея Меликова, глава поставил перед муниципалитетами задачу обеспечить защиту населения от чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что по итогу выездных проверок муниципалитеты не в полной мере обеспечивают работы в данном направлении. Много вопросов к устройству пожарной безопасности, а также устройству внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

Из доклада врио министра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Наримана Казимагомедова следует, что «особую тревогу вызывает состояние пожарной безопасности образовательных учреждений…»: из 576 проверенных в 132 система пожарной сигнализации не функционирует.