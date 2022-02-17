У привитых «Спутником V» через год сохранился высокий уровень антител

Через год после получения первого компонента вакцины от коронавируса «Спутник V» у большинства добровольцев сохранился высокий уровень антител. Об этом 17 февраля сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в декабре 2021 года было решено продлить исследование препарата, чтобы дополнительно оценить его безопасность и иммуногенность в течение года после получения первой дозы.

«Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования», — сказала Ракова.

Так, на сегодняшний день получены результаты по 1323 участникам, из них у 80% уровень антител выше 200 BAU (binding antibody units, единицы связывающих антител. — Ред.), что считается достаточно высоким показателем, пояснила заммэра.

В исследовании принимают участие 3 тыс. человек, получивших вакцину «Спутник V», а не плацебо.

4 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию. 12 января глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости вируса.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».