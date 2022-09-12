У избербашца Болата Умалатова есть возможность получить положенную ему квартиру уже в этом году

Ситуацию подробно разбирали на совещании по проблемным вопросам, выявленным Центром управления регионом, которое провёл руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов.

Напомним, 10 сентября воспитанник детского дома №7 Избербаша Болат Умалатов пожаловался, что с 2011 года стоит в очереди на получение жилья, однако до сих пор его не получил.

Как выяснилось, Умалатов принят на учёт для улучшения жилищных условий детей-сирот в очередь под номером 167, сегодня он – 11-й в списке.

Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель Избербаша Магомед Исаков сообщил, что лично встретился с Болатом Умалатовым.

«Мы постараемся сделать всё, чтобы в этом году он получил квартиру. Мы уже один дом достроили, а второй завершаем к концу октября», – сказал Магомед Исаков.

Всего в этом году в городском бюджете предусмотрено свыше 36 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам, что позволит обеспечить им порядка 20 человек.