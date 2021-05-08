Тяжелые дни Блокады Ленинграда вспомнила работница госпиталя Галина Пономарева

Галина Сергеевна Пономарева родилась 23 февраля 1919 года в Донецкой области Украины. В юном возрасте осталась без родителей и воспитывалась в подмосковном детском доме. Когда началась война, ей было 27 лет. Она отправилась на фронт, служила в Ленинграде, работала при госпитале. Неоднократно ей приходилось спасать раненых солдат, вытаскивать их из Ладожского озера. Несмотря на все усилия армии, фашистским захватчикам все же удалось взять Ленинград в кольцо блокады. Блокадники испытывали на себе массированные бомбардировки, терпели лишения и голод, но свято верили в победу над безжалостным врагом. – Во времена блокады люди буквально боролись за жизнь, и большинству из них удалось выжить несмотря ни на что. А мы в свою очередь работали, не зная ни сна, ни отдыха, выполняя свой гражданский долг. При этом ни у кого не вызывал сомнений тот факт, что рано или поздно мы победим, так как сражаемся за свою свободу. После окончания войны Галина Пономарева приехала в Дагестан, трудилась на заводах, на почте. Редакция издания Mirmol.ru поздравляет Галину Пономареву с 76 годовщиной победы в Великой Отечественной войне и желает крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Источник: http://mirmol.ru