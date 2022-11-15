Турпоток в Дагестан за 2022 год вырос на 35%

За девять месяцев 2022 года в республиках Северного Кавказа был зафиксирован значительный рост туристического потока, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замполпреда президента РФ в СКФО Владимира Надыкто.

«Мы видим отличную динамику развития курортного потенциала наших северокавказских регионов, в частности за девять месяцев турпоток только по Дагестану вырос почти на 35%, почти на 33% — в Северной Осетии, 27% показала Чеченская Республика, 21% — Ставропольский край. Остальные субъекты точно та кже растут, прирастают», — рассказал Владимир Надыкто.

По его мнению, положительная динамика туристического потока в республиках СКФО сохранится. Сейчас в регионах есть два основных туристических направления — горнолыжные курорты и бальнеология.

В настоящее время в округе реализуется несколько крупных туристических проектов, один из них отметил замполпреда президента РФ.