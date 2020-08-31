Турнир «Табасаран-2020» прошел в Дагестане

Масштабное спортивное мероприятие состоялось 30 августа в Табасаранском районе республики Дагестан. Турнир «Табасаран-2020» объединил почти три десятка бойцов из ММА и олимпийских боевых видов спорта.

Всего состоялось четырнадцать поединков разных весовых категорий. Прошли поединки и между юными спортсменами. Турнир прошёл в удивительном месте в крепости «Семи братьев и одной сестры».

Мероприятие организовано в честь празднования семидесятипятилетнего юбилея Великой Победы и двухсотчетырнадцатилетию присоединения Табасарана к России