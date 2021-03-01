Туристический сегмент Дагестана будет платить пониженные налоги — не более 1%

Ещё в конце предыдущего года врио главы республики Сергей Меликов внёс инициативу сокращения налогов для занятых в туристическом сегменте Дагестана. 25 февраля данная инициатива была утверждена на 55-й сессии Народного Собрания РД, в результате чего ставка снижена до 1%.

Стоит отметить, что наряду с «послаблением», Сергей Меликов поставил перед сферой туризма в регионе ряд серьёзных и амбициозных задач: создание туристического рекреационного кластера, улучшение инфраструктуры, комплексное развитие.