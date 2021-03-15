Туристам теперь доступен единый сервис для путешествий по Дагестану

В Дагестане вот-вот должен начаться туристический летний сезон, и теперь путешествовать по Дагестану станет значительно проще, ведь запущен первый и на сегодняшний день единственный сервис, который предоставит всю информацию по турам, достопримечательностям, зонам отдыха республики.

Платформа доступна под адресом enquto.ru. Помимо возможности подбора маршрута путешествия, здесь также можно найти гостевые дома и жилье для съёма. Сервис также позволяет просмотреть рейтинг по оценкам пользователей услугами.