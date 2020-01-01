«ЦIайлапан». У истоков агульской эстрады

Агасиев Пирдам Гамзатович — родоначальник агульской эстрады, деятель культуры нашего народа. Он по праву считается самым «народным» артистом, так как его творчество неразрывно связаны с родным Агулом. Так, видно, повелось, что Бедюк воспитывает людей с особым творческим мышлением, где слова облачаются в стихи, стихи — в песни.

Он родился в семье управляющего второго отделения совхоза «Стальский» Агасиева Гамзата Магомеднабиевича в 1963 году. Его мать, Агасиева Аминат Мугудиновна, была домохозяйкой, занималась воспитанием семерых детей. Большая часть школьных лет его прошла в селе Бедюк: окончил там восемь классов. Полное среднее образование Пирдам Агасиев получает в школе села Рича с 1979 по 1982 годы. В школьные годы на него большое внимание оказали педагог русского языка и литературы Омарова (Байрамова) Аният Джалаловна и учитель дагестанской литературы Набиев Хидирнаби Абумуслимович.

После школы, с 1981 по 1983 год, служил в армии в Луганской области, демобилизовался в звании старшины МВД СССР. Затем в течение года работал в Казахстане, в геодезической конторе. С 1985 по 1990 год учился в Дагестанском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете по специальности художник-скульптор. Его профессиональная деятельность всегда была связана с творчеством. Еще в детстве на Пирдама Агасиева большое влияние оказал его дед, Агасиев Магомеднаби Агасиевич, он занимался пчеловодством, работал на мельнице, молол муку. И в тяжелом труде ему помогала песня. Именно дедушка Магомеднаби привил нашему герою интерес к родному слову и агульскому фольклору.

Еще в раннем возрасте он стал писать стихи. На протяжении всей жизни он пишет на свои любимые темы: Родина, природа, сатира и др. Пирдам Агасиев отмечает, что все его сверстники в детские годы интересовались поэзией на родном агульском языке, среди них Гаджи Алхасов и Фатхулла Джамаль. Они так же, как и Пирдам Гамзатович Агасиев, посвятили свой путь и творчество агульской словесности.

Группа «ЦIайлапан» стоит особняком в его творчестве, она положила начало агульской эстраде. Агасиева всегда привлекала идея создания музыкальной группы, это было необходимо как для прославления культуры своего этноса, так и для развития агульских талантов и музыкантов. Его самого интересовала музыка, он пел под гитару и под гармонь песни собственного сочинения. А в мае 1996 года Союзом агульской молодежи был организован концерт, который познакомил будущих участников группы. Помимо П.Агасиева, это были Р.Магомедов и Э.Раджабов. Группа сформировалась не сразу, но в итоге, в конце 1996 года, вышел их первый песенный сборник. Уже в 1997 году был выпущен второй сборник, который назывался «Чираг-чай». Музыкальный коллектив был приглашен на съемки дагестанской версии телепередачи «Песня года-97», на котором занял второе место.

За время своего существования, коллектив принимал активное участие в музыкальных мероприятиях, в том числе и республиканского уровня. Но в 2000 году группа распалась. Выступления Пирдам Агасиев возобновил в 2009 году. На каждом концерте и на любом мероприятии его песни люди встречают с особой радостью. Он заслужил уважение всей агульской аудитории за чуткое отношение к слову. Каждая строка или словосочетание разбираются на «крылатые выражения», а мотивы его песен узнаваемы с первых нот.

Алена Магомедова