Экономика

Цены будут снижать

Оставить комментарий

Цены на социально-значимые продукты больше нельзя поднимать. Их заморозят до весны. Об этом сообщил начальник управления Минпромторга РД Эльдар Алиев. Мониторинг показал, что цены выросли на все. За последнюю неделю ощутимо подорожали сахар, гречка и растительное масло.

Минпромторг заключил договор с сетивиками, чтобы остановить дальнейший рост цен. После обращения Президента производителям запрещено поднимать стоимость подсолнечного масла, сахара, гречки и других продуктов из потребительской корзины.

Налоговая служба и ФАС будут контролировать соблюдение правил. О случаях завышения стоимости товаров народного потребления надо сообщать в Минпромторг. Там работает горячая линия.

Также читают:

300 млн рублей из бюджета Дагестана будут направле...
В СКФО налаживают экспорт риса
Глава Дагестана принял участие в пленарном заседан...
Дагестанский парламент принял в первом чтении зако...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *