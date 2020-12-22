Цены будут снижать

Цены на социально-значимые продукты больше нельзя поднимать. Их заморозят до весны. Об этом сообщил начальник управления Минпромторга РД Эльдар Алиев. Мониторинг показал, что цены выросли на все. За последнюю неделю ощутимо подорожали сахар, гречка и растительное масло.

Минпромторг заключил договор с сетивиками, чтобы остановить дальнейший рост цен. После обращения Президента производителям запрещено поднимать стоимость подсолнечного масла, сахара, гречки и других продуктов из потребительской корзины.

Налоговая служба и ФАС будут контролировать соблюдение правил. О случаях завышения стоимости товаров народного потребления надо сообщать в Минпромторг. Там работает горячая линия.