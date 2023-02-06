Центру прогресса бокса имени Хабиба Аллахвердиева передали спортивный инвентарь и экипировку

Министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов по поручению Сергея Меликова передал Центру прогресса бокса имени чемпиона мира среди профессионалов по версии WBA и IBO (2012-2014) Хабиба Аллахвердиева спортивный инвентарь и экипировку.

Спортивный объект расположен в селе Карчаг Сулейман-Стальского района. В январе этого года учреждение посетил Глава республики Сергей Меликов, который поручил дополнительно оснастить центр инвентарем и экипировкой.

Глава муниципалитета Саид Темирханов, а также сам Хабиб Аллахвердиев, возглавляющий региональную федерацию бокса, выразили благодарность руководству республики за всестороннюю поддержку и внимание к вопросам развития спорта в муниципалитете.

Отметим, что в минувшие выходные в Центре прогресса бокса имени Хабиба Аллахвердиева состоялся юношеский турнир по боксу среди учащихся спортивных школ Южного Дагестана.