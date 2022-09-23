Центр выявления талантов детей и молодёжи появится в Дагестане

Сергей Меликов провел совещание по реализации в Дагестане проекта по развитию детей и молодёжи. Реализовывать идею будут путем создания Республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Альтаир». Он поспособствует развитию таких районов Махачкалы, как Альбурикент, Тарки, Кяхулай, Семендер.

Яхья Бучаев сообщил также о начале работы Экспертного совета центра «Альтаир», которым создан перечень оборудования для центра. Оборудование уже приобретено по программе «Образование» на финансовые средства объёмом в 228 млн рублей. Ввиду временного отсутствия своего здания, занятия проводятся в на базе других образовательных организаций. Охват обучающихся на сегодня достиг 910 детей, к концу года уровень достигнет 7350 учащихся. Параллельно идёт работа по проектированию и строительству здания под центр.