Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» открылся в Дербенте

22 февраля на базе Дербентского профессионально-педагогического колледжа им. Г.Б. Казиахмедова состоялось официальное открытие центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В мероприятии приняли участие глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов и исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки РД Магомед Абидов.

«В центре будут пятидневные учебно-методические сборы учащихся 10 классов. Занятия будут проходить по физической, огневой, медицинской и строевой подготовке. У нас есть общежития, где учащиеся будут ночевать. Все необходимое оборудование закуплено. Ходить они будут в форме. Питание у них будет трехразовое», — рассказал Начальник штаба «Авангард» Шабутдин Бидирханов.

По его словам, штат «Авангарда» настроен воспитать, обучить и помочь будущему защитнику Отечества. Данная работа будет осуществляться совместно с главами районов юга Дагестана и Минобразования РД.

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