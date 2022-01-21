Центр управления регионом сообщил о проблемных для Дагестана вопросах

Сергей Меликов провел совещание с участием руководителя ЦУРа Мегомедсултана Абдуралимова, который доложил о наиболее проблемных вопросах Дагестана, выявленных в течение года.

Исходя из доклада, за период с декабря 2021 года по январь 2022 года обработано более пяти тысяч обращений. Основная доля их приходится на города Махачкала, Каспийск, Дербент.

Проблемы озвучиваются разные, однако большинство касается электроснабжения, водоснабжения, ремонта дорог, социальной помощи и так далее.

Из указанных проблем наибольшая сложность с электроснабжением наблюдается в Левашинском и Цунтинском районах. Также часто поступают обращения граждан по факту деятельности кафе и ресторанов после 23.00, когда из-за эпидситуации наложено ограничение.

Были озвучены и точечные проблемы.