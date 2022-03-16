Экономика

Центр управления регионом РД встал тесно к народу

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16 марта под руководством Сергея Меликова прошло совещание, где глава республики сообщил, что ЦУР за февраль текущего года показал наиболее высокий результат по «обратной связи с гражданами»: оценка поставлена по оперативности и качеству реагирования на запрос. По словам главы Дагестана, Центр управления регионом успешно справляется с выявлением болевых точек у населения. По его словам, в сложившейся ситуации особенно актуально минимизировать риски и угрозы. Руководителям муниципальных образований рекомендовано усилить информационную работу.

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