Центр поддержки гражданских инициатив будет создан в Дагестане

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с благотворительными организациями. Он отметил, что эта работа началась после запроса участников благотворительного форума «Солнечный берег». Они предложили пересмотреть действующую господдержку для НКО.

Центр будет учитывать опыт и лучшие практики других регионов России. Его основная цель – повышение господдержки НКО, реализующих социально значимые проекты.

Для эффективной работы третьего сектора в Дагестане нужна организующая сила, которая будет направлять реализацию социально значимых проектов региона и осуществлять поддержку местных НКО. Мы ее создаем», – сказал глава республики.