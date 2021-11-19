Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства «КовиВака»

Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса «КовиВак», заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года — переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию», — сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА «Россия сегодня».

По его словам, запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.

Также Ишмухаметов сообщил, что Центр имени Чумакова РАН готовится выпускать комбинированную вакцину «КовиВак-Комби» от коронавируса, как от первых его штаммов, так и от штамма «дельта».

В разработке у Центра Чумакова сейчас две вакцины, защищающие от штамма «дельта» — «КовиВак-Дельта-Моно» и «КовиВак-Комби», сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА «Россия сегодня».

«Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) «дельта» или делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация (новой вакцины)», — добавил Ишмухаметов.

Источник: https://ria.ru/20211118/vaktsina-1759594717.html