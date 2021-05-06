Ценнее жизни нет ничего на свете

В августе 1942 года, будучи шестнадцатилетним подростком, уроженец села Каясула Осман Мурзалиев добровольно ушел в ряды Красной Армии. Окончил трехмесячную полковую школу младших командиров в составе 130-го армейского запасного полка 9 армии. Последние месяцы 1942 года Северная группа войск Закавказского фронта вела подготовку к решительному наступлению и этот полк включили в состав подвижной группы.

В декабре 1942 года в районе Даркогского ущелья Осман Мурзалиев получил свое первое боевое крещение. Был контужен. После лечения в санбате полка в январе следующего года сержанта Мурзалиева в числе 24 младших командиров отозвали из части, направив в город Буйнакск для подготовки и обучения новобранцев из Закавказья.

В сентябре 1943 года попал в первую гвардейскую воздушно-десантную стрелковую дивизию под командованием генерал-майора А.Ф. Казанкина. Дивизия была передислоцирована из Старой Руссы Северо-Западного фронта в район юго-восточнее города Кременчуга, в предместье Мичурина Рога и передана Степному, а затем 2-му Украинскому фронтам. Здесь Мурзалиеву было поручено командовать вторым отделением пулеметного взвода, состоявшим из 9 человек: двое русских, один ногаец, один казах и пятеро узбеков.

— Мы были очень дружны, — вспоминает Осман Евтибаевич, — как единая семья, заботились друг о друге, поддерживали морально, делились последним куском хлеба, никогда не обращали внимание на национальность.

В октябре 1943 года после перехода через Днепр левее Кременчуга дивизия заняла оборону за одним из населённых пунктов. 12 числа, в полдень, после часовой артподготовки она перешла в наступление.

— Сразу по выходе из окопов был убит третий номер — солдат Атаев. Я кинулся доложить об этом командиру взвода, но и он также был сражен немецким снайпером. А вскоре погиб и командир роты…

Нам удалось выбить немцев с их позиции, часть их мы взяли в плен, — вспоминал Осман Евтибаевич. Через неделю, 19 октября 1943 года, О.Мурзалиев был тяжело ранен. Лечился в городе Ростове-на-Дону.

С января 1944 года до окончания войны служил в 50 армейском полку 4 Украинского фронта. Участвовал в боях по освобождению от фашистов Крыма. В декабре 1946 года был демобилизован и вернулся в родное село Каясула.

Трудовая деятельность Османа Мурзалиева весьма разнообразна. С 1943 года по приглашению Карагайского РК ВКП (б) работал на различных должностях. Переводил книги с русского на ногайский язык.

Одно время работал ответственным редактором газеты «Степной маяк» (ныне газета «Голос степи»), заведовал партийной библиотекой Каясулинского РК КПСС, являлся освобожденным секретарем парткома колхоза «Большевик».

Трудовая деятельность О.Мурзалиева тесно связана с историей развития города Нефтекумск. С 1961 по 1963 год он был старшим инспектором отдела кадров СМУ-1 треста «Ставропольнефтестрой». Полтора года проработал в ЯП- 17/8. Затем занимал должность начальника снабжения управления механизированных работ. В 1966 году избирался председателем Нефтекумского райкома профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок. Также был инженером-оператором Нефтекумской промыслово—геофизической конторы. Два десятка лет отдано им работе в газете «Восход», которая издается в Ставропольском крае. Впервые он пришел в редакцию в 1958 году, когда газета носила название «Знамя коммунизма».

За время своей работы в газете «Восход» Осман Мурзалиев встречался со многими людьми, опубликовал множество статей на различные темы. Партиец с 40-летним стажем, он всегда подходил ответственно к своей работе. Будучи активным пропагандистом, он проводит политзанятия и агитации по привлечению молодёжи в ряды партии. Его везде уважали, всегда считались с ним, прислушивались к его голосу.

Ветеран войны и труда, кавалер двух орденов Отечественной войны первой степени, ордена Славы 3 степени, 12 медалей, член Союза Журналистов, он никогда не переставал трудиться. Вырастил и воспитал двух дочерей. Сегодня им гордятся его дети — внуки и правнуки.

Война, которую пережили наши деды и прадеды, не была приключением. Она по-настоящему научила людей ценить жизнь, явив небывалые образы солдатского мужества.

Источник: Голос Степи