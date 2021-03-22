Три группы волонтёров-медиков ДГМУ прибыли в муниципалитеты Дагестана

В рамках реализации решения Оперативного штаба, волонтеры-медики Дагестанского государственного медицинского университета прибыли в некоторые муниципалитеты республики для проведения разъяснительной работы среди населения о важности антиковидной вакцинации. 22 марта состоялись встречи с населением Гергебильского, Унцукульского и Акушинского районов. Все волонтеры сами прошли процедуру иммунизации и, в рамках встреч с гражданами, рассказывают о российских вакцинах, а также о противопоказаниях и показаниях. Дополнительно, гражданам раздаются информационные буклеты с информацией об антиковидной прививочной кампании.

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