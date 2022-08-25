Тревел-шоу «Национальность.ru» посетило Дагестан

Прицел на Дагестан не только у туристов, республикой заинтересованы и тревел-передачи, одна из которых — «Национальность.ru», тоже побывавшая в гостях у дагестанцев.

Популярные телеведущие проекта отправляются в разные уголки нашей огромной страны, чтобы исследовать многонациональную культуру народов, живущих в России. Проект «Национальность.ru» – о людях, кухне, традициях и языках, а главное о дружбе между разными народами.

Польза программы в том, что можно составить свой путеводитель по России, по выпускам выбрать место для путешествия и узнать, какие на самом деле народы нашей многогранной страны.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём телеграм-канале рассказал, что с интересом посмотрел выпуски сравнительно нового тревел-шоу.

«Дагестан – настоящий клад для авторов подобных проектов: у нас живут представители более 110 национальностей, используются 32 языка и свыше 100 диалектов. При участии Минтуризма РД в нашей республике проходят съёмки программ об истории, кухне, традициях и языках народов нашей республики. На странице проекта уже размещены выпуски об аварцах, кумыках и ногайцах. Рекомендую их к просмотру», — написал Сергей Меликов.

Но и на этом Дагестан для «Национальность.ru» не закончился. Телеведущие познакомили своих зрителей с лакцами и даргинцами, рассказали и об их быте и письменности, языках и обычаях, ремесле и любимых занятиях.

У шоу есть и свой отдельный формат – о языках народов России. Как отмечают авторы проекта, это способ зафиксировать и сохранить уникальные исчезающие языки наших народов.