Торжественные проводы новобранцев весеннего призыва состоялись в военкомате города Каспийска

13 мая в Каспийске состоялась торжественная церемония отправки новобранцев весеннего призыва. Для ребят этот день стал началом нового этапа в их жизни, который играет значительную роль в становлении их личности.

Проводить будущих солдат изъявили желание и представители администрации города.

Отправляли ребят на службу с городского военкомата под командованием военного комиссара Марата Пашаева, который, в свою очередь, отметил для родителей призывников, что они не принимают участие в СВО.

Отметим, что на отправке также присутствовали: заместитель председателя собрания депутатов г. Каспийска Аза Алиева, ветеран, исполнивший интернациональный долг в Афганистане, Эрзихан Севзиханов, представители КФЛ, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и воспитанники КМШИ. Аза Алиева и Казбек Демиров торжественно вручили призывникам военные билеты и памятные подарки.

Украсили данное мероприятие концертной программой воспитанники дома детского творчества, которые исполнили патриотические песни.

И вот, настал торжественный момент: близкие прощаются с призывниками, провожают их напутственными словами и крепкими объятиями.

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