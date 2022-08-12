Торжественное закрытие проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2022»

12 августа, в 14:30, в конференц-зале Дома дружбы пройдет торжественная церемония закрытия Международного волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа – 2022», где участники проекта обсудят актуальные вопросы в области межнациональных отношений и подведут итоги текущего года.

Международный волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа» реализуется с 2016 года и направлен на укрепление межнационального согласия через совместный общественно-полезный труд и просвещение, сближение народов, межнациональный диалог, взаимопомощь в восстановлении древних памятников.