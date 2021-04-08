Здравоохранение

Только отремонтированной Детской городской больнице Махачкалы выдан КТ-аппарат

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7 апреля в Детской городской больнице города Махачкалы прошло открытие кабинета КТ-диагностики с участием Министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой. Работа к открытию велась планомерно, заранее был подготовлен сотрудник для работы в КТ-кабинете.

Компьютерный томограф закуплен в комплексе с другим высокопрофессиональным оборудованием в рамках реализации федеральной программы по развитию паллиативной медицины. Общая сумма оснащения составляет 63 миллиона рублей, часть из которых профинансирована республиканским бюджетом.

Кроме того, больница капитально отремонтирована. Объем финансирования — 33 миллиона рублей.

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