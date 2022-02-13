Политика

ТКО нужен профессиональный подход

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В Постоянном представительстве РД при Президенте РФ прошёл круглый стол с участием представителей сферы экологии и организации обращения с ТКО по рассмотрению вариантов техрешений по обработке ТКО.

По мнению эколога Ахмеда Мунгиева, данный вопрос стоит внимания, однако требует конкретики ввиду того, что переработка ТКО — сложная проблема, с которой успешно не могут справиться даже развитые страны, а выбранные пути переработки наносят больше вреда, чем приносят пользу.

«Проблему нужно разбирать конкретно применимо к региону, чтобы выбрать оптимально подходящую технологию», — подметил Мунгиев.

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