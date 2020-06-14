ТИК Агульского района получила средства индивидуальной защиты

С 25 июня по 1 июля граждане России в ходе голосования смогут принять своё решение по принятию поправок в Конституцию. Принятие решения об изменении основного закона нашей страны продлится на семь дней.

Все эти и другие изменения в проведении всенародного голосования связаны с пандемией COVID-19. Так, для населения предложено несколько алгоритмов голосования, в числе которых голосование вне помещений, голосование на дому, бесконтактное, а также механизм «Мобильный избиратель».

Особое внимание уделяется безопасности, а также сохранению здоровья граждан. Для этого распоряжением Избирательной комиссии РД в территориальные избирательные комиссии республики доставлены средства индивидуальной защиты.

В Агульский район партия СИЗ, предназначенная для сохранения эпидемиологической стабильности в дни голосования, доставлена 13 июня. Здесь, помимо медицинских масок, перчаток, есть защитные экраны, термометры, халаты и другое. Абумуслим Рамазанов, председатель территориальной избирательной комиссии Агульского района, отметил, что все санитарно-эпидемиологические предписания в пунктах голосования будут соблюдены в обязательном порядке.

Для беспрепятственной работы в дни всеобщего голосования штабом избирательной комиссии организованы плановые подготовительные мероприятия, в рамках которых организаторы в районе примерили СИЗы и провели плановые мероприятия по подготовке к голосованию.