Культура, Общество

Территория, прилегающая к бархану «Сарихум», будет благоустроена

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Бархан «Сарихум» — один из главных туристических объектов Дагестана, который относится к государственному природному заповеднику «Дагестанский». В целях улучшения туристической привлекательности объекта и развития предпринимательства, администрация Кумторкалинского района Республики Дагестан разрабатывает план реконструкции территории, прилегающей к бархану. По словам руководителя муниципалитета Айнутдина Зиявутдинова, реконструкция объекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. «Планы у нас большие и мы их обязательно реализуем», — сказал Айнутдин Зиявудинов.

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