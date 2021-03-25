Территории, которые будут благоустроены, определит общественное голосование

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров возглавил совещание по вопросам организации работы единой федеральной платформы, которая позволяет онлайн-голосованием определить территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В мероприятии, которое состоялось в режиме ВКС, принял участие и Батыр Эмеев. Первый вице-премьер РД отметил, что в республике определены сто семь общественных территорий, которые будут представлены в голосовании. Для контроля за проведением голосования утверждены рабочие группы регионального и муниципального уровня и планируется привлечение волонтеров. Общественное голосование будет проводится на сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

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