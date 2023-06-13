Театральные коллективы представляют спектакли по произведениям Расула Гамзатова в различных регионах России

Дагестанский театр оперы и балета представил постановку «Асият» в Волгограде. Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова отметила в своем выступлении в Совете Федерации, что гастроли прошли успешно.

Русский театр показал «Неоконченный концерт» Расула Гамзатова в Ярославле.

Лакский театр представил спектакль «Последняя цена» в Калмыкии, Кабардино-Балкарии и запланировал показ в Ставропольском крае.

Готовятся новые постановки «Остров женщин», «Берегите матерей», музыкально-драматический концерт «О тебе я думаю», получивший грант Правительства России и другие театральные проекты по произведениям поэта. Они состоятся в течение года.

Информацию озвучила министр культуры РД Зарема Бутаева на заседании оргкомитета по празднованию столетия Расула Гамзатова под руководством Сергея Меликова.