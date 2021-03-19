Татьяна Беляева сообщила о выделении дополнительных штатных единиц службе скорой помощи Дагестана

Постановление СФ ФС РФ о государственной поддержке Республике Дагестан содержит ряд пунктов касательно развития и медицинской сферы региона, в частности улучшения работы скорой медицинской помощи. Реализация мер по выделению дополнительных штатных единиц для ССМП Дагестана, по словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, позволит существенно сократить время прибытия специалистов на вызов. Врио руководителя Минздрава РД отметила, что за период с 2019 по 2020 год за счёт регионального и федерального бюджета было приобретено около трехсот медицинских автомобилей разного класса и расширение штата окажет большое содействие в развитии системы здравоохранения Дагестана.

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