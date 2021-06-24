Танцоры из Новолакского района выиграли Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля

Ансамбль танца «Эдельвейс» Школы искусств имени А.Курбанмагомедова Новолакского района Республики Дагестан стал победителем Всероссийского конкурса-фестиваля «Искусство длиною в жизнь». Мероприятие проходило в городе Ессентуки и проводилось в память о Заслуженном работнике культуры РФ Ю.С.Левченко. Хореографический ансамбль «Эдельвейс» представил в трёх номинациях свои выступления. По итогу танец «Дружба народов», «Четыре друга» и лакский танец были удостоены дипломов первой степени. Также по итогам конкурса жюри присудило ансамблю Гран-при фестиваля.

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