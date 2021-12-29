Тамерлан Мусаидов: «Молодым предпринимателям стоит рассчитывать на поддержку властей»

Комментируя прошедшую на днях встречу Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова с бизнес- сообществом республики, заместитель главного редактора газеты «Дагестанская правда», журналист Мусаидов Тамерлан Шамильевич констатирует, что руководство региона в последнее время стало уделять повышенное внимание развитию молодежного бизнеса.



«Дагестанцам всегда была присуща нотка предпринимательства, однако молодым людям зачастую приходилось выезжать за пределы республики в поисках достойной работы. Отсюда и проблема оттока молодых специалистов из сел и городов региона. По мнению Абдулпатаха Амирханова, инициативы начинающих бизнесменов достойны дальнейшей реализации. Значит, молодым предпринимателям стоит рассчитывать на поддержку властей», — отмечает эксперт.

Этого и следует ожидать на дополнительной встрече в ближайшее время, предложенной Председателем Правительства Дагестана Абдулпатахом Амирхановым представителям бизнеса.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»