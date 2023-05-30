Такибат. Эпоха в лицах.

История современного Дагестана… Нулевые годы… Они останутся в памяти как сложный период испытаний, судьбоносных перемен, запомнятся именами, олицетворявшими новейшую эпоху, которую надо было пережить с достоинством, не сломавшись, на затерявшись, не погрузившись в стремнину бурной реки и преодолевая энергетику воды, сметающую все на своем пути. Это о тех, кто взял на себя трудное дело, двигаться вперед, покоряя стойкостью, личностной позицией, не отдаляясь, а приближаясь к конкретному человеку, дагестанцу, для которого горный край является скорее общиной, чем разделенной условными границами территорией. Вот и сегодня мы судим о власти, ссылаясь на знаковые фигуры, тех, кто отличался мерой ответственности, что свойственна самодостаточным личностям, не выпячивающих себя, но мудро распоряжающихся и точно расставляющих акценты в самых непростых ситуациях, когда кажется, все стопорится, а единственно верное решение дается невероятными усилиями.

Такибат Махмудова. Во многом характеристика этой удивительной женщины сходится в общем мнении, что горская натура, сдержанность, достоинство сыграли ключевую роль в команде, на долю которой пришлись противоречивые реформы, оказавшиеся трудными, требовавшими скорее наития, чем конкретных решений при переходе от плановой экономике к рыночной. Тогда политическая составляющая определяла, оставаться ли Дагестану краем с самодостаточной многоукладной формой существования. Или, сшивая бюджет на живую нитку, довольствоваться судьбой региона, отягощенного множеством проблем, связанных с войной в Чечне, кратно увеличивающимися группировками с пробивающимися сквозь толщу ростками религиозного экстремизма, ретиво вступающими в противостояние с традиционным исламом. Политическая чехарда со множеством нерешенных вопросов, в которых не мог разобраться на тот период и сам федеральный центр, управляемый извне внешними силами, только усугубляла обстановку в республике. Тогда региональная власть взяла на себя ответственность за граждански мир, пытаясь сохранить Дагестан единым и неделимым. Но как же нелегко давалось каждое решение.

Вначале реформаторского века Такибат Махмудова, лишенная каких-либо политических амбиций, занималась тем, на что нацеливала себя- врачевала. Одолевали ли ее честолюбивые мысли? Стремилась ли к политическому олимпу? Да нет же. С малолетства в голове у крохотной девчушки зрело желание лечить людей. А родители замечали, что одна из восьми детей отличается недетской серьезностью, немногословием. Алаудин Рамазанович, фронтовик, Габаб Рамазановна, уважаемые люди, считались в селе образцовой семьей. Отец преподавал в школе, мать работала техничкой в райисполкоме. Строгий и требовательный, глава семьи сызмальства внушал детям, что главное в жизни не поступаться совестью, напоминая, что трудом жив человек. И помогать с малолетства должны были все, начиная от старших до самых малых. Когда же умер отец, а матери пришлось тянуть детей из последних сил, Такибат дала себе слово выбиться в люди, как бы трудно ни было. Но родительский дом всегда оставалась для нее саклей с горящим очагом, где по кругу передавалось необыкновенное трудолюбие, сострадание, желание творить добро. Из этого сложился и ее характер. В этом ощущалась кровная потребность быть рядом с теми, кто так нуждается поддержки. В этом видела она свою миссию. Тогда молодого врача педиатрия увлекала особой психологией ребенка, к которому требовалось найти подход, добиваясь открытости крохотного пациента, что позволяло справляться с самыми непростыми патологиями. И будучи врачом детской республиканской клинической больницы, изначально Такибат Алаудиновна выделялась среди своих коллег достоинством, выдержкой, никогда не отказываясь от общественных поручений, дополнительных нагрузок. И всегда оставалась в центре событий коллектива больницы, в котором ее ценили за активную позицию, профессионализм. Общественник по состоянию души, Такибат руководила комсомолией больницы. В ДРБ ее приняли в партию. Еще раньше она возглавляла комсомольскую организацию в родной Тпигской школе. В вузе- на курсе, факультете ДМИ. И, как водится, ее коллеги не могли не оценить ее организаторские способности, профессиональную состоятельность, внимательность, пунктуальность, порекомендовав ее на должность референта социально-культурного отдела в Управление делами Совета Министров ДАССР.

Но тогда она поставила условие — совмещать новую должность с прежней работой врача. Молодому специалисту не просто было интересно осваивать азы иной должности. Ведь ей, как и всегда, было свойственно, вдумчиво относиться к иному кругу обязанностей, но каждый раз акцентируя внимание на человеческом факторе. Необычный стиль работы, лишенный формальных подходов, профессиональная работа с документами, глубокие знания говорили о ее желании изнутри познавать дело, приближая его к жизни простого человека, его нуждам, чаяниям. Уже в 31 год она была назначена заместителем министра здравоохранения. Случай беспрецедентный. И секрет крылся не в ее амбициях. А в том, что, оставаясь прежней Такибат, она не боялась брать на себя ответственность. И многое в тот период изменило деятельность республиканского минздрава, не только внедряя современную медицину, но и работая в открытом режиме, принимая тех, кто нуждался в лечении за пределами республики. Ее принципиальная позиция много раз сталкивалась с нежеланием отдельных руководителей медорганизаций, не желавших обременять свой участок работы заботами о детстве и охране материнства, а именно этот блок курировала Т. Махмудова. И вот при ее непосредственном участии в практику внедрялись целевые программы. Заметно улучшилось укомплектование медучреждений высококвалифицированными специалистами. Да и сама Такибат Алаудиновна профессионально много работала над собой, защитив кандидатскую диссертацию по организации здравоохранения, работая над докторской.

Тогда коллектив Избербашской городской больницы, внимательно следивший за успехами своей коллеги, предложили ей баллотироваться в республиканский парламент. Она восприняла это как доверие населения города Избербаш. И депутатство в республиканском парламенте органично вошло в ее жизнь, укрепив в мысли, что уже будучи председателем комиссии по вопросам социальной политики, охраны материнства и детства Верховного Совета, членом Президиума Верховного Совета ДАССР она понимала, что полезный опыт станет для нее большим подспорьем в открывающимися перед ней возможностями в реализации сложной, требующей эффективных решений социальной политике. Как никто другой она осознавала, что наиболее незащищенными в перестроечный период оказались семья, вопросы детства, материнства. И для нее, матери троих детей, было важно не просто защищать женские права, но оказывать господдержку, используя для этого все возможные механизмы, понимая, что обратная связь это то, что возвращается, как плохое и как хорошее. И следовала этой истине не рассчитывая на дивиденды. Такибат жила как дышала, естественно, полной грудью. И в ее кабинете можно было увидеть кого угодно, и чиновников высокого ранга, и тех, кто жил, что называется, «на зарплату». К таким посетителям она относилась с особым вниманием. И всегда доводила дело до логического конца, никогда не забывая, что нуждающихся в помощи, внимании больше, чем тех, кто живет другой жизнью. Это был уже сложившийся политик, убежденный в том, что из малого рождается большое, доброе, сохраняющее тот особый уклад жизни, что свойствен вольным горным обществам с их мудрой устроенностью, желанием держаться вместе, во все времена давая бой врагу, пытавшемуся покорить свободолюбивый народ. Нет, Такибат не пользовалась готовыми формулами на все случаи жизни. Но в ней было заложено мудрой, природной чертой, свойственной большой семье — помнить и укрывать теплой рукой тех, кому трудно справиться со свалившимся горем, кто остался без работы, кто отчаялся от обрушившихся на его голову невзгод.

Всего через год Т. Махмудова заместитель Председателя Верховного Совета ДАССР. А уже членом Госсовета республики Т. Махмудова была избрана в 94-м, тогда же назначена Советником Председателя Госсовета РД. После 96-го она трижды избиралась заместителем Председателя Госсовета, проработав в этой должности до февраля 2006 года. А затем была назначена Госсекретарем РД.

Головокружительная карьера. Да, порой ей доставалось от иных журналистов, желавших найти изъяны в деятельности Т. Махмудовой. Но она была открыта и для них, чтобы ответить на все интересующие свободную прессу вопросы. Ей было многое по силам. И она строила свой рабочий график так, что ее рабочий день вмещал все, что было запланировано. Необыкновенно организованный человек, окончила Московский государственный институт международных отношений по специальности «юрист», специалист по госстроительству и управлению, уверенная в том, что во власти должны оставаться работающие над собой образованные люди, политологи, профессиональные отраслевые министры.

Отличница во всем, окружала себя такими же людьми, находила креативных, готовых к переменам, выбирающих то, что являлось движущей силой гражданского общества. Председательствуя на координационном центре при Президенте РД по проблемам формирования гражданского общества в республике, фактически проводила в республике работу по формированию общественной среды, выступающей на паритетных условиях с властью, превращая совместную деятельность в действенный инструментарий. Неизмерим ее вклад в укрепление дружбы между народами, обеспечение мирного разрешения конфликтов на межнациональной основе. Благодаря ее усилиям был организован Комитет солдатских матерей, который известен прежде всего свой миротворческой деятельностью, поиском погибших, без вести пропавших. Рискую жизнью, Такибат Алаудиновна вместе народной поэтессой Фазу Алиевой, Союзом женщин, возглавляемым ею, известными женщинами республики, не раз вылетала на места боевых действий, встречалась с военнослужащими, населением, пострадавшим от бандитских вылазок, оказывая им материальную помощь. Военные действия в Первомайске, теракты в Кизляре, Буйнакске, Каспийске… В 99-м ее можно было видеть на самых опасных участках борьбы с международными бандформированиями. По ее инициативе в республике прошла акция «Солдатам России- материнское внимание и заботу», проведен актив «Женщины за мир без войн и насилия». Тогда голос женщины Дагестана был услышан на самом высоком уровне. Она призывала к миру, против религиозной и национальной вражды, за сохранение конституционного строя, территориальную целостность нашей страны.

Преданная дружбе, верная своим идеалам. Так однажды сказала о ней Фазу Алиева. И как одно из ценных качеств своей подруги она отмечала ее внимание не к фигурам речи, а к своим учителям, врачебным наставникам, простым людям, ко всем тем, кто окружает ее своей искренней любовью, вниманием. Ум и мудрость, красота и трудолюбие, человеческое обаяние, все эти качества присущи ей, говорила поэтесса, с которой она оставалась до конца. Именно эти качества характеризовали тонкую натуру, углубленную, наполненную какой-то таинственностью, покоряющую сдержанной интонацией, спокойным тоном. Она умела ладить с людьми, никогда не выказывая превосходства. Умела слушать и делать выводы. Но никогда не пользовалась возможностью задеть, даже если знала, что человек повел себя недостойно. Ее ценили за высокий профессионализм, компетентность в сложных вопросах межнациональных отношений. Госсекретарский этап в ее деятельности стал своеобразным продолжением ее работы в должности заместителя Госсовета республики, наделенного широкими полномочиями. Среди основных задач- обеспечение реализации госполитики в социальной сфере, разработка проектов законов, других нормативно-правовых актов по этим направлениям. И, как и всегда, это живая работа с людьми, поездки в регионы встречи не только с властными структурами, но и с местными жителями, чтобы из первых уст услышать, о чем у них болит сердце, что нужно, чтобы молодежь закреплялась на селе, совершенствовалась экономика социальная сфера.

Ее должность, как и всегда, сопровождалась конкретными задачами. И не являлась только представительской, как предполагали оппозиционные СМИ. И вновь и вновь она была готова ответить на любые, самые каверзные вопросы, от которых не уворачивалась, а шла на контакт, желая, чтобы ее деятельность была прозрачной. Стиль ее работы не менялся. А бесценный опыт давал ей возможность работать с различными структурами, занимающиеся социальными, но что немаловажно, вопросами идеологии, пересекающимися со сложной внешнеполитической обстановкой в стране, республике. Аналитика, знание основных характеристик дагестанского народа, его природы, суровость и одновременную трепетность, сдержанность и эмоциональность, жертвенность и готовность защитить устои государственности, что сейчас демонстрируют дагестанские бойцы СВО, давали ей возможность строить свою работу исходя их «народных» характеристик. Она ведь и сама и сегодня остается горской женщиной, мудрой, мужественной, нежной, заботливой и трепетной. И никакие высокие должности не стерли из ее генетической памяти все те качества, что отличают дагестанскую женщину, готовую, взяв оружие, встать рядом со своими братьями, мужьями, сыновьями. Как это было всегда.

Ее психологический портрет был бы неполным, если не было бы сказано о том, что она дружит с теми, кто близок ей по духу, аккумулируя вокруг себя мыслящих масштабными категориями личностей. Государственник по сути, Т. Махмудова любое назначение воспринимала как возможность раскрыться новыми гранями, используя свой опыт, применяя в новой деятельности те социальные инструментарии, что совершенствовали бы социальную политику дотационного региона, где вопросы трудоустройства, жилья, учебы имели принципиальное значение. И максимальное оказание качественных социальных услуг стало главной задачей для нового министра труда и социального развития. Она сразу перед собой, коллективом социального ведомства поставила задачу- на дальнейшее осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, содействия в трудоустройстве граждан, оказание материальной поддержки в период вынужденной безработицы. А также обеспечение потребности предприятий квалифицированной рабочей силой, осуществление мер по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, малообеспеченных категорий населения, соцзащиту семей с детьми, нуждающимися в соцподдержке. Не изменяя себе, новый министр начала с инспектирования социальных объектов, чтобы убедиться, насколько людям, находящимся там, комфортно, предпочитала общаться напрямую с проживающими в интернатах, коллективами обслуживающим персоналом. Многое ей удалось изменить в сознании сотрудников ведомства, нацеливая на тот самый человеческий фактор, когда каждая встреча с посетителем должна была выливаться в конкретные решения, не обещания, а в веру людей во власть, в ее готовность поддержать, оказать квалифицированную помощь.

Многое, из того, что ей удалось пройти, можно охарактеризовать как огромный опыт, сверстанный из объема работы в различных сферах. И дело не только в том, что она имела прямое отношение к формированию новой политической системы, став участником и свидетелем исторических преобразований в жизни республики. Но и в том, что она смогла внести свое видение в строительство демократических, институтов гражданского общества, принимать участие в судьбоносных коллегиальных решениях Госсовета, чьим прообразом является федеральный Госсовет, влиять на решение основополагающих для республики вопросов, от которых зависело будущее республики, дагестанского народа. Возглавив дагестанский кадровый центр, созданный в 2015 году с целью развития эффективной системы дополнительного профессионального образования в регионе, она выстроила его деятельность на основе формирования класса государственных менеджеров, обладающих даром работать гибко, по-современному, осознавая запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления в целом. И одним из первых шагов стал запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров. Так, находящийся в ведении Администрации Главы и Правительства РД центр стал тем механизмом по обеспечению дополнительным профессиональным образованием, включающим в себя профпереподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих республики. К преподаванию в центре были привлечены ведущие представители крупнейших вузов и органов власти.

К этому Т. Махмудова отнеслась скрупулезно. На базе центра был создан экспертный совет, в состав которого вошли ведущие представители научного сообщества. Как никто другой она понимала, что пришло время новых решений, пересмотра самой управленческой структуры, тенденция к профессионализации власти, работы, поиску и отбору специалистов, ориентированных на привлечение профильных профессионалов, качественно подготовленных сотрудниках, осведомленных о специфике той отрасли, в которую они приходят. Это было важно. Еще, на что она обращает внимание, это подготовка универсальных специалистов, обладающих опытом управленческой деятельности. Но при этом для успешной работы желательно наличие в том числе и хорошей специализации для конкретных проектов. Рассуждая о работе кадрового центра, Т. Махмудова обозначает точки роста, учитывая, что на смену новаций технологичного мира приходят другие, еще более совершенные. И для этого необходима та база переподготовки управленцев, кто придет не смену старшему поколению.

Такибат Махмудова по-прежнему востребована. К ней обращаются. Ее ценят. От нее ждут рекомендаций. Ее мысли, облеченные в конкретную форму, отточенную, аналитическую, влекут не сухой констатацией, а живым словом, идеей, новациями. Ее труд оценен по достоинству. Она награждена орденом Почета, Почетной грамотой РД, медалью «За сохранение мира в Дагестане», орденом «За заслуги перед республикой Дагестан». Да, может быть, слово юбилей никак не соотносится с образом Т. Махмудовой, красивой, по-прежнему привлекательной женщины. Но так хочется пожелать вам, Такибат Алаудиновна, оставаться той удивительной горянкой, так до конца и не раскрытой…

Айшат Тажудинова