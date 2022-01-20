Тайга Нозаки из Токио самостоятельно выучил лезгинку

Тайга Нозаки — почитатель кавказской культуры из Японии. Молодой человек с детства зачитывался книгами о Кавказе и даже выучил традиционный для этих мест танец — лезгинку. По словам молодого человека, он уже освоил азы грузинского, азербайджанского, осетинского и чеченского танца.

Тайга Нозаки признается: «Я полюбил традиционный кавказский танец, потому что он обладает боевой силой, балетной красотой и живой традицией».

После того, как на телевидении вышел сюжет о молодом человеке, его пригласил в Дагестан генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.