Таиса Магомедова: «Внимание к регионам – это стабильность в управлении государством»

Сегодня Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Главой Дагестана Сергеем Меликовым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, вопросы здравоохранения, социальный блок.

Комментируя беседу главы государства с руководителем региона, Председатель регионального отделения ВОД «Матери России» Республики Дагестан, член Президиума Комитета солдатских матерей РД Таиса Магомедова отмечает, что внимание Президента страны к вопросам развития регионов в столь сложной ситуации говорит о стабильности в управлении государством и в российском обществе в целом.

«То, что в Дагестане за несколько десятилетий накопилось огромное количество проблем, ни для кого не является секретом. Многие из них решаются уже сейчас, даже в нынешних непростых обстоятельствах. Некоторые особо острые вопросы берёт под свой личный контроль Президент России Владимир Владимирович Путин. Именно в этих пунктах, как правило, появляются реальные положительные сдвиги.

На встрече с Главой Дагестана Президент поднял важнейшие, узловые проблемы, связанные с развитием инфраструктуры в республике, топливно-энергетическим комплексом, отметил развитие промышленности и экономики региона, дал высокую оценку труду дагестанских врачей. Такие встречи всегда носят конструктивный характер, поскольку ознаменовываются принятием конкретных положительных решений», – убеждена Таиса Билаловна.

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