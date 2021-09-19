Таиса Магомедова: Отрадно, что активно принимает участие в выборах молодежь Дагестана

Председатель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Республики Дагестан Таиса Магомедова прокомментировала процесс работы на избирательных участках. «В Дагестане, как и на всей территории Российской Федерации, проходит из трехдневных – второй день голосования выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и депутатов Народного Собрания РД седьмого созыва. Дагестанцы сделали свой выбор и самостоятельно отдают свои голоса за тех кандидатов, к которым проявляют доверие. Отрадно, что активно принимает участие в выборах молодежь Дагестана, за которой будущее республики и страны в целом. Явка за эти два дня уже предрекает то, что выборы в республике состоятся и победу в ней одержат партии, пользующиеся особым доверием и уважением среди электората Дагестана. Все избирательные комиссии работают качественно и выполняют поставленную задачу – сохранить порядок и главное, обеспечить чистый и прозрачный процесс народного волеизъявления. Очередей нет. На участках соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической защиты», – отметила Магомедова.

Источник: Мирмол