Тагир Гаджиев подтвердил свой патриотизм

Гаджиев Тагир Сулейманович из с.Тухчар Новолакского района — контрактник, с первых дней СВО находится на передовой линии фронта.

Подразделение воинской части, где состоит Тагир, достигло успехов в наступлении и закреплении позиций в трех районах, все действовали решительно и самоотверженно.

О том, как ему служится, с чем приходилось сталкиваться говорит тихо: «Конечно, было страшно. Но, виду никто не подавал.

Спецоперация стала настоящей проверкой на прочность, я про такое раньше только в книжках читал. В жизни все по—другому: устал – не устал, а Родину надо защитить».