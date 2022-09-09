Табасаранский район принял «Вахту Героев»

Вчера, 8 сентября, в Хучнинском лицее №1 Табасаранского района в рамках всероссийской патриотической акции «Вахта героев Отечества» состоялась встреча с Героями России Александром Черновым и Дибиргаджи Магомедовым.

Организатором данного проекта выступает Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» совместно с Министерством по национальной политике и делам религий РД.

В Хучнинском лицее №1 мероприятие началось с возложения цветов к мемориальным доскам, установленным погибшим военнослужащим в СВО на Украине — выпускникам данного образовательного учреждения.

Во встрече с Героями России приняли участие учащаяся молодёжь, юнармейцы, волонтёры, представители общественных и молодёжных организаций района.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, открывая мероприятие, поблагодарил за организацию встречи с молодёжью района прибывших гостей и зачитал для присутствующих краткую информацию о прибывших в район Героях РФ Александре Чернове и Дибиргаджи Магомедове.

«Живое общение с Героями России, которые совершили подвиг ради своей Родины, будет иметь большое значение в патриотическом воспитании молодого поколения. В биографии обоих героев важное место занимает участие в чеченской войне. Благодаря таким военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов террористы не смогли взять верх над законом и порядком в нашей стране. За мужество и героизм они указом Президента РФ были удостоены наивысшей награды — звания Героя России», — подчеркнул Магомед Курбанов.

В речи, обращенной к молодёжи, выступившие почётные гости района Герои России подчеркнули, что сейчас самое то время, когда нужно побольше говорить о патриотизме. Самое ценное в нашей стране – это молодёжь, а за её умы ведется настоящая война. В любых условиях самое главное — это служить своей Родине. Героями не рождаются, но когда человек ради Родины, забыв о риске для жизни, совершает важную для людей и страны задачу, то неожиданно для себя самого становится героем.

Старшеклассники смогли на встрече задать интересующие их вопросы знаменитым гостям. В основном, круг вопросов касался специальной военной операции на Украине. Участники прибывшей делегации разъяснили школьникам, что наши военные ведут трудную, но необходимую работу по денацификации и восстановлению правопорядка и борьба с неонацистами будет продолжена до победного конца.