Табасаранский район масштабно внедряет «Точки Роста» в школы муниципалитета

17 школ Табасаранского района в текущем году будут модернизированы путем внедрения Центров образования «Точка Роста». В предыдущие годы в 6 школах муниципалитета уже были внедрены такие Центры, однако «Точки Роста» 2021 года будут иметь иное направление и уровень материально-технического обеспечения: теперь Центры имеют направление естественно-научной области, а не цифровой.

Школы получат методическое и материальное оснащение кабинетов технологии, биологии, физики и химии. Это позволит оказать помощь школам в реализации программ по данным предметам.

Стоит отметить, что «Точки Роста» 2021 года не обеспечат школы мобильным классом: ноутбуки будут выделены в ограниченном количестве, а ремонт помещений, обеспечение емкостями для реактивов будет задачей муниципалитета.

В соответствии с дорожной картой новые кабинеты должны быть готовы до 25 августа.

На данный момент проводится согласование штатного расписания, а педагогам предстоит курсовая подготовка.