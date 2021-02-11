Табасаран лидирует в вакцинации от COVID-19

В Табасаранском районе вакцинацию прошло более 200 человек с начала прививочной кампании. И по словам врио минздрава Дагестана Татьяны Беляевой, с самого начала лидирует среди других муниципалитетов.

Главврач Табасаранской ЦРБ Абсеретдин Мирзабеков говорит, что с момента развития эпидситуации в районе зарегистрировано 987 инфицированных, из которых 24 пациента спасти не удалось. На данный момент в стационаре ЦРБ находится 25 пациентов с внебольничной пневмонией. Сотрудники бюджетных организаций постоянно проходят тестирование на вирус. Ежедневно в Махачкалу направляется 100 проб в среднем.

Из 200 человек, изъявивших желание пройти вакцинацию, 50-ти поставлен и второй компонент «СпутникV».

Стоит отметить, что вакцинацию прошёл и глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Сейчас Табасаранская ЦРБ ожидает следующую партию вакцины и мониторит состояние жителей района. Для этого составлены списки граждан 65+, а также граждан от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, эндокринной и сердечнососудистой систем.