Герои Z

Сын военного комиссара города Хасавюрт принимает участие в СВО

Оставить комментарий

Сын военного комиссара города Хасавюрт Абакара Давудова — Ислам Давудов принимает участие в специальной военной операции.

«На протяжении всей истории воины-дагестанцы славились своим крепким духом, мужеством, храбростью, выдержкой и стойкостью, и сейчас в период СВО наши бойцы совершают героические поступки при выполнении поставленных задач перед ними», — сказал Ислам Давудов.

Также участник спецоперации поблагодарил Главу Республики Дагестан Сергея Меликова, Главу города Хасавюрт Корголи Корголиева, местную администрацию и волонтеров за гуманитарную помощь участникам СВО и поддержку их семей в такое сложное время.

Также читают:

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в меропри...
Уроженец села Филя Магарамкентского района Аслан С...
Мурад Казиев поздравил с Днем защитника Отечества ...
В Новолакском районе ко Дню защитника Отечества пр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *