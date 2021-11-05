Свыше полумиллиона жителей Дагестана уже прошли вакцинацию от COVID-19

513 979 человек прошли иммунизацию от коронавирусной инфекции, что составляет 31% от подлежащего контингента (подлежит вакцинации 80% взрослого населения республики). В республике продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа.

В дни с 30 октября по 7 ноября медицинские организации продолжат свою работу. При этом в них будет оказываться экстренная медицинская помощь при ограничении плановой. При первых признаках болезни — звоните в поликлинику — осмотр врача и исследования при признаках ОРВИ проводятся на дому.

Все нерабочие дни в ежедневном режиме работают пункты вакцинации. В республике 87 стационарных пунктов вакцинации, а также 59 мобильных пунктов вакцинации — основные перечислены ниже:

— Русский театр

— Аварский театр

— Музей истории Махачкалы в парке Ак-Гель

— школы N7, N37 и N50

— Рынок N2 «Атриум»

— здание ДГМУ на площади Ленина и на ул. Рустамова 1 (общежитие)

— детский сад N27

— Дагестанский центр волейбола на стадионе им. Исинбаевой

Воспользуйтесь возможностью защитить себя и своих близких.