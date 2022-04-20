Свыше 34 млрд рублей направили власти Дагестана в 2021 году на социальное обеспечение населения

Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл в среду заседание Правительства Дагестана. Рассмотрели проект закона «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2021 год».

Абдулмуслимов отметил, что республиканский бюджет Дагестана в 2021 году был исполнен в сумме 172,8 млрд рублей, межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 131,1 млрд рублей, что составило 100,5% к годовым бюджетным назначениям 2021 года.

Председатель правительства отметил, что остатки неосвоенных средств — это проблема министерств и ведомств.

Министр финансов Юнус Саадуев отметил, что бюджет республики остается социально направленным, отметил Юнус Саадуев. Согласно функциональной классификации в значительных объемах представлены кассовые расходы по разделам «Социальная политика» – 55,4 млрд (32,7%), «Образование» – 50,7 млрд (30%), «Здравоохранение» – 14,8 млрд (8,7%), что в совокупном значении составило 71,4%.

Говорили также о повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, что является предметом постоянного мониторинга. В 2021 году в целом в консолидированном бюджете на повышение заработной платы, с учетом отчислений во внебюджетные фонды, дополнительно было предусмотрено 5,3 млрд рублей, из которых для достижения значений целевых показателей средней заработной платы «указных» категорий работников – 3,2 млрд, на доведение МРОТ до 12 792 рублей – 568 млн, на индексацию заработной платы остальных категорий работников – 480 млн, в связи с приростом учреждений и учащихся, поваров пищеблоков и увеличением окладов по отдельным категориям работников образования.

Особое внимание уделялось обеспечению жильем детей-сирот, в 2021 году на эти цели предусмотрено 589 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году (261 млн). При существующих ценах позволило обеспечить жильем 350 детей-сирот (в том числе 204 чел. за счет республиканского бюджета. В 2020 году был обеспечен 301 ребенок». – доложил министр.

По итогам рассмотрения проекта закона Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил подготовить одобренный проект закона Республики Дагестан «Об исполнении республиканского бюджета РД за 2021 год» для представления его Главе Республики Дагестан Сергею Меликову.