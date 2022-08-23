Свыше 317 млн рублей получит Дагестан за счет грантов Ростуризма

Об этом сообщила руководитель федерального ведомства Зарина Догузова.

Выделенные средства пойдут на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов, создание кемпингов и автокемпингов, приобретение оборудования, создание электронных путеводителей и развитие туристической среды для людей с ограниченными возможностями, организацию зон отдыха, навигации. Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году.

Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей.

44 региона получат 3,1 млрд рублей на:

создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер,

создание и развитие национальных туристических маршрутов.

10 регионов получат 700 млн рублей на создание кемпингов и автокемпингов.

21 регион получит 1,55 млрд рублей на:

приобретение туристического оборудования,

создание электронных путеводителей,

развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями,

приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката,

разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

Всего получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году.