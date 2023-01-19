Свыше 1500 домовладений в Дагестане было догазифицировано в прошлом году

Наибольший объем работ пришелся на город Махачкалу, Хасавюртовкий и Кизилюртовский районы. В целом, темпы строительства газовых сетей в десятки раз выше, чем в 2021 году.

Тем не менее подразделениям Газпром и органам местного самоуправления еще предстоит активизировать работу как в части подведения газа, так и согласовательных процедур.

В рамках плана-графика догазификации в текущем году планируется подвести газовые сети до границ 1083 земельных участков. Документ по необходимости будет корректироваться с учётом количества принимаемых заявок.

На сегодня уже принято более 3,5 тысяч заявок от жителей на участие в программе и заключено 2585 договоров.