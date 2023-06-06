«Связи создают народы»

Дагестанские-Азербайджанские связи имеют исторические корни.

Это — естественно представители дагестанских народов — аварцы, лезгины, цахуры живут в Азербайджане, а азербайджанцы живут в нескольких районах и городах Дагестана. В таких условиях отношение между двумя республиками созданы не по чей-то прихоти, а требованием истории. Правда, самые теплые отношение между двумя республиками создавались в советское время.

Известно, что формирование междунациональных отношений составляло основу советской идеологии. В этом направление партийные и советские органы использовали самые передовые опыты. Вместе с партийными и государственными структурами к этой работе были мобилизованы научные, образовательные, культурные и общественные организации. В этой важной работе привлеченные культурные, общественные и духовные лидеры играли важную роль в развитии междунациональных отношений в 40-50 годы прошлого века в улучшение междунациональных отношений определенную роль сыграл наша великая победа и лучшие представители культурного фронта.

Дружба между народным поэтом Самедом Вургуном и молодым Дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым сыграл положительную роль улучшение дружественных отношений между двумя республиками. Из истории известно, что при содействии Самеда Вургуна Расул Гамзатов дважды удостоился Сталинской премии. Самед Вургун всегда помогал молодым Кавказским поэтам и писателям. С Дагестаном у него отношений были куда прочнее стихи, посвященные к смерти Самеда Вургуна Расула Гамзатова об этом лишней, раз говорит. Его стихотворение к другу лишней раз доказывает, как Расул Гамзатов любил и уважал Самед Вургуна.

Друг ушел от моего порога,

Наяву ушел, пришел во сне,

И травою заросла дорога,

По которой шла ко мне.

Безусловно великий Расул Гамзатов никому не посвящал такие строки как Самеду Вургуну.

Гаджикерим Керимов, эксперт.

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